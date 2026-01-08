Mercogliano, un biglietto da 25 euro cambia il destino: vinto un milione al Gratta e Vinci

A Mercogliano, durante i giorni delle festività, un gesto semplice e quotidiano si è trasformato in un evento straordinario. Un Gratta e Vinci da 25 euro ha regalato una vincita da un milione di euro, la più alta prevista dal biglietto “Il Vip”.

Il fortunato vincitore resta anonimo. Di lui si sa soltanto che il biglietto è stato acquistato presso la storica tabaccheria Di Grezia, in via Sant’Angelo, punto di riferimento per il quartiere. La riscossione del premio è avvenuta regolarmente presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza clamore né esposizione pubblica.

In paese la notizia si è diffusa con discrezione, tra curiosità e rispetto. I gestori dell’attività che ha venduto il biglietto accolgono l’evento con soddisfazione composta: una gioia silenziosa, condivisa più con il sorriso che con le parole.

Non ci sono celebrazioni né proclami. Resta soltanto la consapevolezza che, anche nei giorni ordinari, la fortuna può scegliere luoghi comuni e persone qualunque. A Mercogliano, per qualcuno, il nuovo anno è iniziato così: con un milione di euro e il diritto di restare invisibile.