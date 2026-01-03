“Nola canta la pace”: un salotto culturale per confrontarsi sui temi internazionali e del perché delle guerre dall’antichità ad oggi

Nola – “Nola Canta la pace”. E’ l’iniziativa dell’associazione “Gli Innamorati della Festa” APS che chiude il programma degli eventi culturali del sodalizio, inseriti nel cartellone natalizio del Comune di Nola.

L’appuntamento è per lunedì 5 gennaio alle ore 18.30 presso il Convento di Santo Spirito. Sarà un’ occasione per riflettere ed approfondire i temi di politica internazionale, in particolare le ragioni che portano ai conflitti con il loro pesante dazio di sangue e alle successive faticose paci. Un percorso di errori ripetuti dall’umanità, dall’antichità – ad esempio con le guerre persiane -fino ai giorni nostri, dove la storia sembra non insegnare nulla.

Ospite del format culturale sarà Domenico Nocerino, esperto di politica internazionale e direttore della rivista specializzata “Opinio Juris”. Saranno affrontati anche i nodi delle crisi più importanti e attuali (anche l’ultimo caso in Venezuela), da quella Israele – Palestinese, fino a quella Russo – Ucraino, per comprenderne a fondo le motivazioni profonde e gli scenari futuri. Sarà l’occasione per approfondire temi spinosi che fanno parte del dibattito quotidiano, non sempre semplici da inquadrare nei loro contorni complessivi e storici. Il tutto in maniera accessibile e gradevole, con momenti musicali a cura di Saverio Sirignano e l’interpretazione di brani relativi a fonti selezionate per comprendere meglio i fenomeni, da parte dell’attore Gennaro Caliendo

“E’ importante che anche livello locale ci siano momenti ed occasioni per approfondire temi internazionali – afferma Antonio D’Ascoli, presidente dell’associazione Gli Innamorati della Festa e direttore del quotidiano on line nonsolonola.it – già sul nostro giornale ufficiale on line abbiamo trattato alcune vicende come la questione dei dazi e dell’impatto sulla nostra quotidianità, grazie al contributo qualificato del professor Carmine Soprano con il quale continueremo questo tipo di rubriche. Con il collega Domenico Nocerino, esperto di politica internazionale e direttore di una rivista specializzata, proveremo a chiarire sul piano storico alcune delle motivazioni che portano alle guerre, in particolare le motivazioni dei conflitti ancora in corso che si trascinano da anni. Lo faremo in maniera divulgativa ma rigorosa, nel format di un salotto culturale, con momenti dedicati a brani musicali dedicati alla pace e curati da Saverio Sirignano, e la lettura di testi e fonti emblematiche e significative, con il contributo dell’attore Gennaro Caliendo”.