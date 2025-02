Lo Chef Giovanni Arvonio è la nuova eccellente entrée del Ristorante Porta Riva di Avella

di Saverio Bellofatto

L’antica Abella, vantava molti acquedotti, palazzi, fori e anfiteatro e sei porte di ingresso nei rispettivi suoi lati. Una di queste celebre per attraversamenti gloriosi era “ Porta Riva”, si chiamava così per la sua vicinanza al fiume Clanio fonte di benessere per tutti gli abitanti. Qui nella verde e avventurosa Valle del Clanio, Mario Spoletta decano dei pizzaioli avellani ha aperto la sua porta verso le vie del gusto e dei prodotti tipici locali con il ristorante – pizzeria PORTA RIVA .

Mario Spoletta una carriera ultra quarantennale come maestro pizzaiolo ha aggiunto alla sua pizza l’arte della cucina avvalendosi della collaborazione di affermati chef per la preparazione di piatti unici che mettono in risalto i prodotti tipici avellani come nocciole, noci e formaggi . Un servizio eccellente, diretto dalla bravissima figlia Michela, in un ambiente elegante con tavoli disposti anche nel bel giardino degradante sulle rive del Clanio.

Michela Spoletta l’aveva annunciato con gli spot diffusi sul web che dopo la breve pausa di ferie la passione di Porta Riva avrebbe incontrato nuove mani esperti. Chi sarà? Svelato il mistero: la nuova entrée è lo chef Giovanni Arvonio allievo di Gualtiero Marchesi che ha sempre divulgato un concetto di cucina che mettesse in sintonia l’eleganza, il gusto e la leggerezza. Famoso per i suoi gourmet ,semplici, espressivi e identitari. Avella, oltre alle bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche offre ai visitatori anche ottimi percorsi enogastronomici e il Ristorante Porta Riva è un suo fiore all’occhiello! Congratulazioni e auguri dalla nostra redazione.