L’IRPINIA PROTAGONISTA A ROCCARAINOLA

Tutto pronto a Roccarainola ( Na ) per il concorso di pittura estemporanea “I Colori di Roccarainola” quest’anno con un ricco programma che copre l’intero week end .

Si inizia Venerdì 9 settembre, alle ore 18:30, presso la Cappella della SS Concezione, con la presentazione de “I Colori della foresta”, in collaborazione con l’associazione Nature Experience. Nel corso della serata saranno proiettate fotografie e video di Tommaso Palo. Sarà l’occasione per conoscere meglio, attraverso un tour virtuale, gli splendidi paesaggi che fanno da cornice alla ospitale e accogliente cittadina situata quasi al centro della Campania.

Sabato 10, sarà la giornata in cui la protagonista assoluta sarà la mostra estemporanea da cui trae origine l’intera manifestazione. L’appuntamento è in piazza San Giovanni a partire dalle ore 10:00.

Domenica 11, a partire dalle ore 10:00, presso la Cappella della SS Concezione, sarà allestita una mostra con le opere realizzate in estemporanea. Alle 18:00 breve performance teatrale a cura dell’attore Gennaro Caliendo con la partecipazione del Maestro Elpidio Tramontano.

A seguire la premiazione degli artisti più meritevoli con i premi intitolati ai Maestri Camillo Capolongo e Vincenzo de Simone.

Questi i nomi degli artisti che finora hanno aderito alla manifestazione: Patrizia Amodio, Antonio Bianco, Maria Brillante, Stefano Buonavita, Gioia Caliendo, Mario De Cicco, Simona GiglIo, Carmine Giugliano, Fulvio Le Grottaglie, Giovanna Lettieri, Alfonso Miele, Celeste Napolitano, Rosa Pecoraro , Lucia Rossi, Rosario Rossi, Giovanna Secondulfo, Francesca Sgambato, Irene Sirignano, Fiorentina Lina Speciale, Annamaria Vallario e una rappresentanza di pittori irpini composta da Stefano Buonavita, Rita Fantini, Francesco Roselli, Lucia Sbrescia e Generoso Vella ,

Maggiori informazioni sono disponibili sui nostri canali social o sul sito web www.museocivicoroccarainola.