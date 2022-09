Le selezioni di Miss Italia arrivano a Contrada

Contrada sarà teatro dell’ultima selezione irpina per il concorso di Miss Italia in vista della finalissima regionale. Martedì 6 settembre alle ore 21 nella rinnovata Piazza Del Carmine si terrà la selezione di Miss Italia in Basilicata. Nel grazioso comune irpino accorreranno ragazze dai 18 ai 30 anni alla ricerca del pass per partecipare alle finali regionali dell’83esima edizione di Miss Italia. Saranno decretati ben 6 titoli. La giuria sarà presieduta dal sindaco Pasquale De Santis che ha voluto fortemente l’evento nel suo comune grazie alla collaborazione di varie attività locali.

La manifestazione di Miss Italia sarà presentata da Erennio De Vita e vedrà la partecipazione non solo delle miss ma anche l’esibizione di talenti canori.