Lega, Iaverone: nuova struttura organizzativa in città per rilanciare partito e far rinascere il capoluogo

Una nuova struttura organizzativa della Lega nella città di Avellino, per rilanciare l’attività politica e rafforzare la presenza sul territorio.

E’ il passo in avanti compiuto dal Carroccio nel capoluogo irpino, guidato dal segretario cittadino, Maria Elena Iaverone, per promuovere un lavoro di approfondimento tematico, rispondendo così alle esigenze di un partito in crescita e che si pone l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci ai problemi della comunità locale, con la prospettiva di costruire anche un valido strumento a supporto dell’attività istituzionale.

Una nuova fase che prende il via con la definizione dei Dipartimenti e la nomina dei relativi responsabili.

Ad affiancare Iaverone, il vicesegretario, Giuseppe Tornatore, responsabile di Finanziamenti europei ed Edilizia. L’organigramma è inoltre composto daGiovanni De Nardo, Sicurezza, Rapporti con associazioni sindacali e Rapporti con i Comuni limitrofi; Linda Caporaso, Giovani e Sanità; Antonio Perrotta, Organizzazione e Attività produttive; Massimo Picone, Lavoro; Sergio Roca, Formazione, Istruzione e Università; Sabino Loffredo, Sicurezza, Immigrazione, Sport; Angelica Di Pardo, Scuola; Amabile Caporaso, Tesseramento; Tony Cucciniello, Rapporti con il Comune e Quartieri cittadini; Assunta Clemente, Infrastrutture e Trasporti.

“La nuova struttura – ha affermato il segretario cittadino, Iaverone – consentirà di affrontare le questioni in maniera adeguata e sistematica, in modo da poter elaborare proposte mirate in ogni settore e costruire un programma che non sia soltanto un elenco di buone intenzioni o di slogan, come spesso si vede in giro, ma un credibile piano di azione. Questa è la nostra idea di politica e su tali basi intendiamo dare un forte e concreto contributo, attraverso le nostre rappresentanze, negli enti locali, per avviare un processo di rinascita della città di Avellino, recuperando a pieno titolo il ruolo di capoluogo, come motore dello sviluppo dell’intera provincia”.