Roccarainola, torna Roccreativa: dove l’arte si fa respiro del territorio

Roccarainola torna a essere centro dell’arte contemporanea con la nona edizione di “Roccreativa 2025”.

Sabato 8 novembre, alle ore 18:00, il Polo Museale di Roccarainola aprirà le sue porte per accogliere 17 artisti campani.

Ospitata nel Museo Multimediale – ex Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la rassegna offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale e partecipata, un viaggio tra sperimentazione e poesia visiva.

Il programma di Roccreativa 2025 si arricchisce di momenti unici:

Sabato 15 novembre, alle 18:00, la scrittrice Marianna Scagliola presenterà il suo libro “Il francese, Biancaneve e i Settebello”: una narrazione ironica e delicata, capace di intrecciare letteratura e vita con la stessa leggerezza con cui un artista mescola i colori.

La serata inaugurale sarà un mix tra arte e solidarietà. Sarà, infatti, presentato il progetto “Costruiamo gentilezza”, con la partecipazione della sua ambasciatrice Anna Vitiello, e avviata una raccolta fondi in collaborazione con AGOP Campania, destinata al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Vanvitelli di Napoli.

Ad impreziosire l’atmosfera, la musica di Svetlana Trofimova, artista capace di rendere ogni nota una carezza.

L’accoglienza sarà curata con professionalità e entusiasmo dagli studenti dell’Istituto “Carmine Russo” di Cicciano. I giorni e gli orari di apertura saranno pubblicati sui canali social del Polo Museale di Roccarainola, dove arte e comunità continuano a dialogare anche oltre la mostra.