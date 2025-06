Le star del web Aurora e Ludovica al Campania incontrano i fan e firmano le copie del nuovo disco

Le amate star del web e di Youtube Aurora e Ludovica arrivano al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita del nuovo album “La Magia dei Sogni”.

L’appuntamento è per il 18 giugno alle ore 17:00, in Piazza Campania, quando i fan delle due sorelle avranno l’opportunità di conoscere le artiste dal vivo, scattare una foto ricordo e portare a casa una copia autografata del disco, in uscita il 13 giugno e acquistabile da quel giorno presso il Mondadori Bookstore del Campania.

Per partecipare all’evento è necessario acquistare il cd, mostrare la prova d’acquisto all’Infopoint in Piazza Campania e scaricare l’app “IO & CAMPANIA” per ritirare il pass gratuito, disponibile dal 13 giugno, che consente l’accesso all’area firme.

Le foto dell’evento saranno pubblicate entro 48 ore sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Campania.

Aurora e Ludovica ti attendono con entusiasmo per vivere insieme la magia della musica e dei sogni: non mancare!