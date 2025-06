Festival della Pizza a Pignataro Maggiore – Evento benefico per il Reparto Oncologico Pediatrico dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli

L’Associazione L’Officina dell’Amore APS presenta con orgoglio la terza edizione del “Festival della Pizza”, che si terrà nelle serate del 13, 14 e 15 giugno 2025 presso Piazzetta Alcide De Gasperi (località Partignano), Pignataro Maggiore (CE).

Trenta donne volontarie, cuore pulsante dell’associazione, lavoreranno per raccogliere fondi a favore del reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, donando un concreto messaggio di speranza ai bambini che ogni giorno combattono contro la malattia.

Le serate saranno arricchite da musica live, spettacoli per bambini, intrattenimento e naturalmente pizza di altissima qualità, preparata dai migliori Maestri Pizzaioli.

Parteciperanno pizzerie e professionisti del settore come:

Pizzeria La Spiga di Marco Attanucci

Pizzeria Olio & Basilico di Giacomo Garau

Pizzeria ‘O Sarracin di Angioletto Tramontano

Pizzeria I Quintili di Marco Quintili, pizzaiolo del programma televisivo “I Fatti Vostri” con Anna Falchi

Una novità del 2025: l’angolo del senza glutine!

Per la prima volta, il Festival offrirà anche un angolo dedicato a chi segue una dieta senza glutine, con prodotti artigianali di altissima qualità, per garantire gusto e sicurezza a tutti i partecipanti.

Parteciperanno:

Amonoglù

Luisè – Laboratorio Artigianale Gluten Free

Perché per noi l’inclusione è un modus operandi, un impegno quotidiano.

⸻

Non mancheranno:

Spettacoli di illusionismo

Musica popolare

DJ set

Cover band

Tanto divertimento per tutta la famiglia

L’Officina dell’Amore è un’associazione di promozione sociale impegnata ogni anno in progetti concreti a sostegno del reparto oncologico pediatrico del Pausilipon, uno dei principali centri specializzati nella cura dei tumori pediatrici in Italia. Le attività nascono in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’ospedale.

Il nostro credo è chiaro e profondo:

“Tutti i bambini, in particolare quelli oncologici, vittime di una terra malata, sono figli di tutti noi.”

Il nostro motto è:

“L’Officina dell’Amore siamo noi… ma non senza di VOI!”

Insieme al Maestro Marco Quintili, a tanti altri professionisti, volontari e amici, vi aspettiamo per vivere tre serate di gusto e solidarietà, perché…

“L’APPETITO VIEN… DONANDO!”