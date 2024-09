Lazza al “Vulcano Buono”, firmacopie dell’album “LOCURA”

Lazza, primo firmacopie in Campania dell’album “LOCURA” al Vulcano Buono di Nola (Piazza Capri). Appuntamento il 25 settembre 2024 alle ore 16.00

Il Vulcano Buono di Nola è sempre più crocevia di grandi artisti e di incontri dalla straordinaria suggestione. Mercoledì 25 settembre alle ore 16.00 in Piazza Capri è in programma un appuntamento che ha già scatenato le fantasie degli amanti della musica: Lazza incontrerà i fan per il primo firmacopie in Campania dell’album “LOCURA”, che ha visto la luce venerdì 20 settembre per Island Records. Chiunque, acquistando il Cd o il vinile, potrà farselo autografare e immortalare il momento.

LOCURA TOUR 2025

Cresce anche l’attesa per il LOCURA TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti e in programma dal prossimo gennaio nei più importanti palazzetti italiani, con diverse date andate subito sold out: 11 gli appuntamenti, di cui 4 all’Unipol Forum della sua Milano, per poter ascoltare finalmente dal vivo i brani contenuti nell’album più atteso del 2024. I biglietti per il LOCURA TOUR 2025 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.