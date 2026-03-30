Lauro, torna il “Cammino dei Biancovestiti”: fede e tradizione per il Venerdì Santo

Il Venerdì Santo a Lauro si conferma uno dei momenti più intensi e significativi della tradizione religiosa e culturale del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a unire la comunità nel ricordo della Passione di Cristo, tra fede, silenzio e profonda partecipazione.

Le processioni, tramandate da generazioni, rappresentano un’espressione autentica dell’identità locale: un cammino condiviso fatto di preghiera, simboli, canti e devozione popolare, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera unica e suggestiva.

Tra gli eventi più attesi torna il “Cammino dei Biancovestiti”, in programma il 3 aprile 2026, una delle manifestazioni più caratteristiche del Vallo di Lauro. Un’eredità antica che attraversa i secoli e che continua a vivere nel cuore della comunità come voce viva di fede e memoria.

La giornata sarà scandita dalle processioni dei cantori del Venerdì Santo, con un percorso che coinvolgerà diversi centri del territorio: dall’associazione “Il Mondo Che Vorrei” alla Fratellanza della Croce, passando per Moschiano, Marzano, Quindici, Bosagro, Taurano e Pago del Vallo di Lauro, fino all’arrivo finale a Lauro.

Gli orari indicati fanno riferimento all’arrivo dei gruppi presso l’Arco di Fellino, punto simbolico dell’evento, dove si concentrerà uno dei momenti più suggestivi della giornata.

Un appuntamento che rinnova ogni anno il legame tra tradizione e spiritualità, mantenendo viva una delle espressioni più profonde della cultura religiosa del territorio.