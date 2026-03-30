30 marzo 1815, il proclama di Rimini: Murat tenta l’unità d’Italia contro l’Austria

Il 30 marzo 1815 rappresenta una data significativa, spesso poco ricordata, nel lungo percorso che porterà all’Unità d’Italia. In quel giorno, da Rimini, il re di Napoli Gioacchino Murat lanciò un celebre proclama con cui invitava gli italiani a unirsi in una rivolta contro il dominio austriaco.

Il documento, noto come “Proclama di Rimini”, nasce nel pieno del contesto dei Cento Giorni di Napoleone, quando l’Europa era nuovamente attraversata da tensioni e conflitti. Murat, cognato di Napoleone e sovrano del Regno di Napoli, cercò di sfruttare quel momento di instabilità per presentarsi come promotore di un progetto nazionale italiano.

Nel suo appello, il re esortava i popoli della penisola a combattere per la libertà e l’indipendenza, proponendo di fatto una prima idea di unità italiana sotto la sua guida. Un gesto politico ambizioso, che anticipava di decenni i moti risorgimentali e le future battaglie per l’unificazione.

Il proclama segnò anche l’inizio della guerra austro-napoletana, con Murat deciso a sfidare direttamente l’Impero austriaco, principale potenza dominante nel Nord Italia. Tuttavia, il tentativo si rivelò fallimentare: le truppe napoletane furono sconfitte e il progetto unitario si infranse rapidamente.

Nonostante l’esito negativo, il Proclama di Rimini resta un passaggio importante nella storia italiana. È uno dei primi momenti in cui l’idea di una nazione unita viene espressa in modo esplicito e rivolto all’intero popolo italiano.

Un episodio che, pur non avendo cambiato immediatamente il corso degli eventi, contribuì a seminare quel sentimento nazionale che, qualche decennio più tardi, avrebbe portato alla nascita dell’Italia unita.