Lauro, grande successo a per il “Norge Cross”: protagonisti i giovani della mountain bike

LAURO – Grande partecipazione domenica 10 maggio nella frazione Migliano per il “Norge Cross”, gara di Mountain Bike dedicata ai Giovanissimi nella specialità Cross Country, organizzata dal Norge Team Race e valida per la Multichallenge FCI Campania.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lauro, ha richiamato numerosi giovani atleti, famiglie, tecnici e appassionati provenienti da diversi territori della Campania.

I partecipanti delle categorie G1, G2, G3, G4, G5, G6, MPG e PG si sono sfidati lungo il percorso di circa 800 metri tra entusiasmo, impegno e sano spirito sportivo.

Nel corso della giornata non sono mancati momenti di aggregazione e condivisione che hanno contribuito a rendere l’evento un’importante occasione di promozione dello sport giovanile e del territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione Comunale, che ha rinnovato il proprio sostegno alle iniziative sportive capaci di coinvolgere i giovani e valorizzare il territorio attraverso i valori dello sport e della socialità.

Al termine della manifestazione spazio alle premiazioni e ai riconoscimenti per gli atleti e le società partecipanti.