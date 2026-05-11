Giornata di prevenzione a Taurasi: arrivano i Camper dell’Asl Avellino per la nuova tappa di “Salute in Movimento”

11/05/2026 binews.it Alta irpinia, EVIDENZA 0

Giornata di prevenzione a Taurasi: arrivano i Camper dell’Asl Avellino per la nuova tappa di “Salute in Movimento”

Sabato 16 maggio nuovo appuntamento, presso la Biblioteca comunale in via Alcide De Gasperi, con gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C

Nuova tappa di “Salute in movimento” il programma dell’Asl Avellino, organizzato in sinergia con i Comuni d’Irpinia, dedicato alla prevenzione oncologica. Sabato 16 maggio i Camper dell’Azienda Sanitaria Locale arrivano a Taurasi, presso la Biblioteca comunale in via Alcide De Gasperi, con gli screening gratuiti della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’epatite C

Tutti i cittadini interessati potranno accedere alle prestazioni dalle ore 9:00 alle ore 14:00 previa prenotazione, chiamando fino a venerdì, tutti i giorni, tra le ore 9.00 e le ore 12.00, il numero 327.5642267.

Le prestazioni includono:

–           lo screening della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni;

–           lo screening della cervice uterina, che prevede il Pap test per la fascia 25-29 anni e l’HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni;

–           lo screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (SOF);

–           lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test.

La giornata sarà anche l’occasione per sensibilizzare le persone sulla donazione degli organi e tessuti, attraverso un punto informativo dove i cittadini potranno sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Con questo programma, l’Asl Avellino punta a rafforzare la sanità territoriale offrendo servizi di alta qualità e una maggiore prossimità nelle cure in tutta provincia.

Giornata di prevenzione a Taurasi: arrivano i Camper dell’Asl Avellino per la nuova tappa di “Salute in Movimento”