LAURO. Gli Agenti di Polizia del Commissariato soccorrono cucciolo strappandolo alla morte. Adesso va adottato

Nella mattinata di lunedì 27 giugno, alcuni agenti del comando di polizia di Lauro si impegnavano a prestare soccorso ad un povero cucciolo in strada. Ferito, moribondo, investito e lasciato morente sull’asfalto.

Dopo alcuni attimi di sconcerto per la condizione del malcapitato, gli agenti di polizia non hanno tentennato nel raccoglierlo dalla strada facendo quello che in realtà avrebbe dovuto fare chi nell’impatto, lo aveva ferito. Ovvero, aiutarlo…

Trasportato d’urgenza nella struttura Veterinaria del Dott. Antonio Rubino, a Marzano di Nola, il piccolo è stato ricoverato a causa delle sue pessime condizione. A distanza di giorni resta tutt’ora ricoverato ma il suo quadro clinico è sicuramente in ripresa.

Gli animali vaganti in strada sono un pericolo per loro stessi e per gli altri. Gli incidenti stradali per quanto imprevedibili avvengono e possono avvenire, soccorrere un animale è un dovere ben preciso di tutti, esattamente così come avviene per un essere umano.

Si ringrazia il comando di polizia di Lauro per l’ottimo lavoro svolto, nonché per la sensibilità e l’empatia dimostrata verso un essere bisognoso. Un grazie di cuore va al Dott. Rubino per aver salvato la vita al piccolo cagnolino.

Quando verrà dimesso il piccolo avrà bisogno di una buona famiglia in cui vivere. Per chi fosse interessato ad adottarlo può rivolgersi all’ambulatorio al numero 081 19026797.

