ROCCARAINOLA. L’associazione Autismo in Movimento organizza una giornata speciale alle Terme Varrionane – Cassino: Il Magico Bosco del Natale

Il 10 dicembre segna un momento magico per i bambini speciali, grazie all’iniziativa dell’associazione “Autismo in Movimento”. L’associazione ha organizzato una gita emozionante alle Terme Varrionane di Cassino, dando vita a quello che sarà conosciuto come “Il Magico Bosco del Natale”.

La partenza è prevista da Roccarainola (NA) alle ore 10, presso il parcheggio dell’Istituto Comprensivo San Giovanni I. Un viaggio che promette non solo divertimento ma anche un’esperienza unica per i piccoli partecipanti, arricchendo le loro giornate con la magia del Natale.

Le Terme Varrionane di Cassino sono pronte ad accogliere i bimbi speciali in un ambiente incantato, dove luci scintillanti, colori vivaci e decorazioni natalizie trasformeranno il luogo in un suggestivo Magico Bosco del Natale. Un’opportunità per i bambini di immergersi in un’atmosfera festosa e godere di attività pensate appositamente per loro.

La partenza da Roccarainola rappresenta l’inizio di un viaggio speciale, un’occasione per creare ricordi indelebili e donare ai bambini speciali una giornata indimenticabile. L’associazione “Autismo in Movimento” si impegna a rendere questa gita non solo divertente ma anche inclusiva e sensibile alle esigenze dei piccoli partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Annalisa al numero 3898981903. L’associazione è pronta ad accogliere tutte le domande e a fornire dettagli utili per garantire una partecipazione agevole e gioiosa.

Questa iniziativa è un esempio luminoso di come la comunità possa unirsi per creare esperienze speciali e significative per i bambini speciali. Il Magico Bosco del Natale alle Terme Varrionane promette di essere una tappa indimenticabile nel percorso natalizio di questi giovani, regalando sorrisi, gioia e la magia della stagione festiva.