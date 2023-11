Calcio, Brindisi-Avellino. Da oggi attiva la prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Brindisi – Avellino che verrà disputata domenica 12 novembre 2023 alle ore 18.30, a partire dalle 16.00 di questo pomeriggio, sarà attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Franco Fanuzzi” per un totale di 500 tagliandi.

I ticket avranno un prezzo di € 10.00 esclusi diritti prevendita e saranno acquistabili online attraverso il circuito Vivaticket o presso i punti vendita abilitati.

Ai tifosi biancoverdi ed ai residenti in provincia di Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del settore ospiti con obbligo di fidelity card.

La prevendita terminerà alle 19.00 di sabato 11 novembre 2023 salvo preventivo esaurimento.