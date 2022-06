L’arte irpina protagonista nel capoluogo toscano

Nel prestigioso spazio Espositivo San Marco a Firenze è tutto pronto per la quarta edizione del Premio “Ut Pictura Poesis – Città Di Firenze” sezione arte .

L’Associazione Culturale Irdidestinazionearte, con la collaborazione di Omniartis ed il Patrocinio del Museo Guidi di Forte dei Marmi e del Comitato Le donne dell’Angelo è al lavoro per l’inaugurazione che si terra’ domenica 26 giugno 2022 alle 12 nel cuore del capoluogo toscano.

Artisti contemporanei da tutta Italia esporranno le loro opere fino al 5 luglio e sara ‘ l’occasione per far dialogare forme d’arte differenti e fare della loro diversità un valore aggiunto. Da anni sede di importanti mostre d’arte,lo storico Gran Caffè San Marco si candida a diventare un nuovo polo culturale che promuove un’idea di arte aperta al dialogo e al cambiamento. Il Gran Caffè San Marco nasce nel 1870 con il nome di ”Caffè Fanti”, in onore del Generale Manfredo Fanti, la cui statua domina Piazza San Marco. Nelle vicinanze vi erano musei, uffici, biblioteche, l’Accademia delle Belle Arti ed in breve divenne uno dei caffè letterari più vivaci della città. Nel 1961 il Caffè San Marco cambiò proprietario e fu rinnovato e restaurato, mantenendo, però, il suo ruolo di attrazione culturale.

Tra i candidati al Premio “Ut Pictura Poesis – Città Di Firenze” anche una folta rappresentanza dall’Irpinia : Patrizia Luciano, Celeste Napolitano, Lara Nex Oliva, Michela Strollo e Generoso Vella. Cinque giovani artisti , gia’ con diverse esperienze alle spalle, che dalla provincia di Avellino porteranno a Firenze ciascuno un’opera nuova e inedita per esprimere con forme e colori non può essere detto in nessun altro modo.

Nel pomeriggio , sempre del 26 , è prevista anche la premiazione alle ore 16.00 con la consegna di riconoscimenti e premi di prestigiose istituzioni culturali europee.

