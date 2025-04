L’arte di Alfonso Silba in mostra al Circolo della Stampa di Avellino: dal 9 al 19 aprile un’esplosione di emozioni e colori

Avellino – Il Circolo della Stampa apre le sue porte all’arte di Alfonso Silba, pittore irpino di grande sensibilità e talento, con una mostra personale che sarà visitabile dal 9 al 19 aprile 2025. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte contemporanea e per chi desidera lasciarsi trasportare in un mondo fatto di emozioni, introspezione e bellezza visiva.

La mostra, patrocinata dal Comune di Avellino, si inserisce nel calendario delle iniziative culturali volte a valorizzare i talenti del territorio e a promuovere la cultura dell’arte in tutte le sue forme. Le opere di Silba, esposte nella storica sede del Circolo della Stampa, raccontano un percorso artistico maturo e coerente, in cui la materia pittorica dialoga con il colore, la luce e la profondità dell’animo umano.

Alfonso Silba, conosciuto per il suo stile distintivo e la capacità di fondere figurativo e astratto, presenta in questa mostra una selezione dei suoi lavori più significativi, frutto di anni di ricerca e sperimentazione. Temi ricorrenti nelle sue tele sono la memoria, il tempo, la natura e la condizione umana, interpretati attraverso un linguaggio visivo personale, capace di parlare direttamente allo spettatore.

L’inaugurazione della mostra è prevista per mercoledì 9 aprile alle ore 18:00, alla presenza dell’artista e di numerosi esponenti del mondo culturale e istituzionale locale. L’ingresso è libero.

Un’occasione preziosa per avvicinarsi a un’arte autentica, che nasce dal cuore e arriva dritta all’anima.