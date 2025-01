La Scandone domina il derby contro Benevento: 73-50 e ritorno alla vittoria

La Scandone Avellino torna a sorridere, conquistando la sua prima vittoria del 2025 con un netto successo nel derby contro Benevento. Davanti al pubblico di casa, i lupi si impongono con il punteggio di 73-50 nella settima giornata del campionato di Serie B interregionale, consolidando così il secondo posto in classifica con 28 punti.

Grande protagonista del match è stato il rientrante Jaskus, che, dopo un infortunio di quasi due mesi, ha offerto una prestazione da leader. Ottime anche le prove di Stefanini, autore di 18 punti, e Pichi, dominante sotto canestro sia in fase difensiva che offensiva.

La partita

Il match parte in equilibrio: il primo quarto, caratterizzato da un gioco frammentato e da molte palle perse, si chiude con Benevento in vantaggio per 13-11, grazie a un canestro di Iommelli negli ultimi secondi.

Nel secondo periodo, però, la Scandone cambia marcia. Le triple di Iannicelli, Paglia e Soliani aprono un solco importante, grazie anche a una difesa che diventa più aggressiva e organizzata. Benevento cerca di restare in partita con un parziale di 6-0 firmato da Caridà e Murolo, ma i biancoverdi reagiscono con decisione, arrivando all’intervallo avanti per 38-29.

Nel terzo quarto, la Scandone alza ulteriormente l’intensità difensiva, lasciando agli avversari appena 7 punti. Pichi, con due giocate sotto canestro e una marcatura efficace su Ndour, si prende la scena, mentre Paglia contribuisce con penetrazioni decisive. Al 30’, il punteggio recita 52-36 per i padroni di casa.

Nell’ultimo quarto, Avellino continua a dominare, con Stefanini che mette in mostra tutta la sua tecnica e Cantone che sigla la tripla del massimo vantaggio (+20). C’è spazio anche per Iacorossi, che trova minuti importanti nel finale, mentre Jaskus chiude il suo ritorno in grande stile. La partita termina con il punteggio di 73-50 tra gli applausi del pubblico.

Le dichiarazioni

Al termine del match, l’assistant coach Buglione ha elogiato la prestazione della squadra:

“Abbiamo avuto un ottimo approccio, limitando una squadra talentuosa come Benevento con una difesa eccezionale. Siamo stati bravi a costringerli a numerose palle perse e a imporre il nostro gioco. Il rientro di Jaskus è stato fondamentale: ha disputato una grandissima partita. Anche Pichi ha fatto un lavoro straordinario su Ndour, uno dei migliori del campionato”.

Prossimo impegno

La Scandone sarà impegnata sabato 18 gennaio alle ore 18 in trasferta contro la Dinamo Brindisi, per quello che si preannuncia il big match dell’ottava giornata.

Tabellini

Parziali: 11-13; 27-16; 14-7; 21-14

Avellino: Cantone 3, Zanini 8, Iannicelli 4, Trapani 6, Soliani 8, Stefanini 18, Pichi 6, Paglia 7, Iacorossi, Jaskus 13

Benevento: D’Antonio 7, Rianna, Caridà 6, Gruosso, Mercurio, Ordine 6, Ndour, Iommelli 7, Murolo 12, Volpe, Bongiovanni 2, Miraglia 3