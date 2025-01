Napoli-Verona 2-0: gli azzurri consolidano il primato in attesa dell’Inter.

Il Napoli centra la quinta vittoria consecutiva in campionato, superando l’Hellas Verona per 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri consolidano così il primo posto in classifica, portandosi a +4 sull’Inter e a +5 sull’Atalanta, in attesa dei recuperi delle dirette inseguitrici. Una prestazione concreta e decisa ha permesso agli uomini di Rudi Garcia di capitalizzare le occasioni e archiviare la pratica già nel primo tempo.

La partita si sblocca già al 5’, quando un’autentica sfortuna colpisce il portiere scaligero Montipò. Una conclusione di Di Lorenzo dal limite, precisa ma non irresistibile, si stampa sul palo e carambola sulla schiena dell’estremo difensore del Verona, finendo poi in rete per il più rocambolesco degli autogol.

Il Napoli, galvanizzato dal vantaggio iniziale, mantiene il controllo del gioco, creando diverse opportunità. Tuttavia, la mancanza di precisione negli ultimi metri e alcune scelte affrettate impediscono ai padroni di casa di trovare subito il raddoppio. Sul fronte opposto, il Verona si affida alle ripartenze, cercando di sfruttare la velocità di Tengstedt, uno dei più vivaci tra gli uomini di Paolo Zanetti.

Nella ripresa, il Napoli mette in ghiaccio la partita grazie a un gol di pregevole fattura di Zambo Anguissa. Al 61’, il centrocampista camerunense riceve palla ai 25 metri, si prepara al tiro con una finta e lascia partire un mancino potente e preciso che non lascia scampo a Montipò, siglando il definitivo 2-0.

Nonostante il clima gelido e la stanchezza accumulata da entrambe le squadre, il Napoli riesce a gestire senza difficoltà il resto del match, lasciando pochi spazi al Verona.

Con questa ennesima dimostrazione di forza, il Napoli non si ferma e punta deciso al tricolore.

