Mugnano. Santa Filomena 2025: Un Patrocinio di Fede e Devozione

Il 2025 segna una nuova edizione del patrocinio di Santa Filomena, un momento di grande devozione e spiritualità, che ha attratto centinaia di fedeli al santuario, nonostante le difficili condizioni meteorologiche. Giunti da diverse regioni d’Italia, i pellegrini hanno trovato nel santuario un rifugio di preghiera e riflessione.

Il vescovo Francesco Marino, che ha presieduto la celebrazione, ha sottolineato l’importanza di seguire l’esempio di santa Filomena, che ha scelto di seguire Gesù in modo completo, nonostante le difficoltà e le persecuzioni della sua epoca. Durante la messa, il vescovo ha esortato tutti i fedeli a rispondere alla chiamata alla santità, un cammino che passa attraverso la preghiera, l’amore e la fiducia nella grazia divina. In questo contesto, il santuario di Santa Filomena si è confermato non solo come un luogo di culto, ma anche come una fonte di ispirazione per vivere la fede con intensità e dedizione.