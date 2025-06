LA MADONNA DELLE GRAZIE FA BATTERE IL CUORE DI MUGNANO: 20 GIORNI DI FEDE E FESTA POPOLARE

Dal 2 al 22 luglio: processioni, concerti e tradizioni. Don Giuseppe: “Serve umiltà, non prepotenza!”

Luglio a Mugnano del Cardinale è sinonimo di festa, fede e comunità. Tornano i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, patrona amata e venerata. Un appuntamento sentito da tutta la popolazione e capace di attirare visitatori da tutta l’Irpinia e oltre.

Il calendario – dal 2 al 22 luglio 2025 – è un mix potente di spiritualità e folklore: celebrazioni liturgiche, concerti dal vivo, spettacoli comici, processioni, tradizioni popolari e perfino un White Party con gadget per tutti.

Ma il cuore resta lei: la Madonna delle Grazie, simbolo di fede, speranza e protezione.

Il messaggio di don Giuseppe: “Più Maria, meno ego”

Non manca il messaggio accorato di don Giuseppe Autorino, guida spirituale della comunità, che richiama tutti all’essenziale:

“In un mondo dove la guerra e la prepotenza sembrano avere la meglio, impariamo da Maria l’umiltà. La devozione alla Madonna non è un giorno all’anno, ma 365 giorni di vita cristiana concreta. Che la Vergine trovi spazio nei nostri cuori e ci aiuti a riconoscere le bellezze che Dio ha donato a ogni uomo e donna. Buona festa a tutti. Ca Marona c’accumpagn!”

Programma religioso – Il cuore della festa

Mercoledì 2 luglio

• 09:30 – Cerimoniale d’apertura

• 10:00 – Intronizzazione statua della Madonna + Santa Messa

• 19:00 – Santa Messa

Triduo alla Madonna

• Giovedì 10 – Piazza Vico Guerriero: ore 19:00

• Venerdì 11 – Santuario: ore 19:00

• Sabato 12 – Santuario: ore 19:00

Domenica 13 luglio – Giornata clou

• 10:00 – Santa Messa solenne

• 12:00 – Grande processione per le vie del paese

• 20:30 – Concelebrazione eucaristica al Santuario

Lunedì 14 luglio

• 10:00 – Messa con il Rettore del Santuario

• 19:00 – Santa Messa

Martedì 22 luglio

• 20:00 – Messa d’intronizzazione in Piazza Umberto I

Programma civile – Tra musica, tradizione e fuochi d’artificio

Sabato 12 luglio

• 21:30 – Concerto live Berlino 84

• A seguire – Comicità con Peppy Nigit & Francesco Procopio

Domenica 13 luglio

• 09:30 – Arrivo e giro della Banda Musicale “Città di Grottolella”

• 11:30 – Storica Gara del Pallio e delle Torce

• 22:00 – Concerto serale della Banda Musicale “Città di Grottolella”

Lunedì 14 luglio

• 22:00 – White Party con Gigi Soriani (in regalo gadget del comitato)

• A seguire – Fuochi pirotecnici in via San Silvestro

Perché non puoi mancare?

• Fede autentica: tra Santuario e processione, un evento che tocca il cuore

• Tradizioni uniche: il Pallio, le torce, la banda: cultura viva

• Musica & spettacolo: da Berlino 84 a Gigi Soriani, ce n’è per tutti

• Atmosfera magica: profumi, accoglienza, sapori locali e calore umano

Segna le date: a Mugnano del Cardinale, la Madonna delle Grazie ti aspetta.

E come dice don Giuseppe: “Ca Marona c’accumpagn!”