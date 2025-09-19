Ischia, camion della raccolta rifiuti in fiamme: mattinata di caos tra via Di Meglio e la Superstrada

ISCHIA – Momenti di apprensione questa mattina lungo via Vincenzo Di Meglio, al confine con Barano. Un camion della società partecipata Ischia Servizi, incaricata della gestione dei rifiuti sull’isola, ha improvvisamente preso fuoco mentre era in servizio.

Il mezzo si è fermato in mezzo alla carreggiata, bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Ischia, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

La circolazione ha subito pesanti disagi, con lunghe code e rallentamenti che hanno interessato anche le strade limitrofe. A complicare la situazione un secondo episodio: quasi in contemporanea, infatti, un incidente frontale tra due auto si è verificato sulla vicina Superstrada, aggravando ulteriormente la viabilità già in tilt.

Nonostante i due eventi ravvicinati, nessuna persona è rimasta ferita in maniera seria. Restano ora da accertare le cause dell’incendio che ha interessato il camion della raccolta urbana.