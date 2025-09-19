Scontro a Giugliano, auto si ribalta dopo mancato stop: traffico in tilt per un’ora

GIUGLIANO – Attimi di paura questa mattina intorno alle 8 su via Arco Sant’Antonio, arteria provinciale che collega Giugliano con l’agro aversano. Una Fiat Panda, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe rispettato lo stop all’incrocio e dopo l’impatto con una Ford si è ribaltata al centro della carreggiata.

La conducente della Panda, rimasta intrappolata nell’abitacolo capovolto, è stata liberata dai soccorritori del 118 e trasferita in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato soltanto contusioni e lievi ferite. Illeso, invece, il guidatore dell’altro veicolo coinvolto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, coordinati dal comandante Luigi De Simone, per i rilievi e la gestione della viabilità. Durante i controlli è emerso che la Panda risultava priva di copertura assicurativa, circostanza che aggrava la posizione della conducente.

L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione: il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora fino al completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi e alla riapertura della strada.