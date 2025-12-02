Ischia, anziano trovato morto in casa: a dare l’allarme i vicini. Disposta l’autopsia

Tragica scoperta nella tarda serata di ieri a Ischia Porto, dove un uomo di 82 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione in via Leonardo Mazzella. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati per la prolungata assenza dell’anziano e per il fatto che da giorni non rispondeva né al campanello né al telefono.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno forzato la porta d’ingresso chiusa dall’interno , trovando il corpo ormai privo di vita. L’uomo viveva solo ed era pensionato.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Ischia, che dopo i rilievi di rito hanno informato il magistrato di turno. Per chiarire le cause del decesso è stato disposto l’esame autoptico, sebbene dai primi riscontri non emergano segni evidenti di violenza o situazioni sospette.

La comunità, scossa dall’accaduto, si stringe intorno alla vicenda, che richiama ancora una volta l’importanza della vicinanza e dell’attenzione verso le persone sole, soprattutto anziane.