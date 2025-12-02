Bagnoli Irpino, confronto costruttivo tra Comune e Consorzio Turistico Bagnoli–Laceno: “Collaborazione” è la parola chiave

Si è svolto ieri sera, nella sala consiliare del Comune di Bagnoli Irpino, un incontro particolarmente significativo tra l’Amministrazione comunale e il Consorzio Turistico Bagnoli–Laceno, alla presenza del Sindaco e dei membri della Giunta. Un appuntamento utile a fare il punto sulle attività avviate in questi primi mesi di nuova direzione consortile e sulle prospettive future per il rilancio turistico dell’area.

Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi strategici:

– rapporti istituzionali e coordinamento con gli enti sovracomunali,

– partecipazione a fiere ed eventi di settore,

– incontri con operatori turistici e stakeholder,

– organizzazione di giornate di formazione professionale ed economica,

– regolamentazione delle attività,

– gestione del brand comune,

– sviluppo della DMO,

– creazione di pacchetti turistici ufficiali e progetti integrati.

Un confronto articolato che ha delineato la volontà di costruire un percorso unitario e strutturato per valorizzare al meglio il potenziale turistico del territorio.

La parola chiave, ribadita più volte nel corso dell’incontro, è stata una sola: collaborazione.

Collaborazione tra istituzioni, operatori, comunità locali e tutti i soggetti coinvolti in un progetto che punta a rafforzare l’offerta e migliorare l’accoglienza nell’area di Bagnoli e del Laceno.

Il Consorzio ha inoltre anticipato che, nei prossimi giorni, verrà pubblicato un comunicato ufficiale contenente un report dettagliato delle attività svolte negli ultimi mesi e delle nuove iniziative programmate.

Un segnale concreto di apertura e trasparenza verso cittadini e operatori, in vista di un percorso di crescita condiviso per il territorio.