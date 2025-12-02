Sant’Anastasia, giovedì 4 dicembre sospensione idrica in gran parte del territorio: ecco tutte le zone coinvolte

La GORI ha annunciato un importante intervento programmato sulla rete idrica del Comune di Sant’Anastasia. Per consentire lavori di manutenzione e miglioramento del servizio, giovedì 4 dicembre 2025, dalle 7:00 alle 14:00, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in numerose strade del territorio cittadino.

L’interruzione riguarderà una vasta area compresa tra piazze, vicoli e vie principali, con possibili disagi per residenti e attività commerciali.

Strade e zone interessate

La sospensione coinvolgerà, tra le altre:

Largo Donnaregina, Largo Squarcessa, Piazza Antonio Sodano, Piazza Nuova, Piazza San Francesco d’Assisi, Piazza Siano, Piazza Trivio, Piazzetta Don Pio Marigliani, Piazzetta Scuole Elementari, Via Andrea Valentino, Via Beato Castelli, Via Capodivilla, Via Casa Miranda, Via Castelluccio, Via del Monte, Via delle Vigne, Via Donna Regina, Via Giacomo Ramarro, Via Giovanni Primicerio, Via Giuseppe Garibaldi, Via Giuseppe Verdi, Via Guglielmo Marconi, Via Luigi Esposito, Via Mario De Rosa, Via Mosè Coppola, Via Nicola Amore, Via Olivella Alveo, Via P.M. Abete, Via Padre Massimiliano Kolbe, Via Pendinello, Via Portali, Via Regina Margherita, Via Roma, Via Romani Masseria Liguori, Via San Biagio, Via San Biagio e Ponte, Via San Giuseppe, Via Sant’Aniello, Via Sant’Antonio, Via Sant’Eligio, Via Siano, Via Sodani, Via Sodano, Via Strettola, Via Suor Luisa Rossi, Via Umberto I, Via Zazzera, Via Zazzera Lo Pepe, Vico Sorrentino, Vicolo Portella, Vicolo Purgatorio

e tutte le relative traverse.

Ripristino del servizio

La GORI comunica che, salvo imprevisti, l’acqua tornerà a scorrere gradualmente a partire dalle 14:00 dello stesso giorno.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti, gli utenti possono consultare il sito ufficiale www.goriacqua.com o contattare il numero verde 800 218 270, attivo 24 ore su 24.