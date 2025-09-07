Irpinia, stop notturno all’acqua a Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano

Avellino – Disagi in vista per i residenti di tre comuni del Vallo di Lauro. L’Alto Calore Servizi ha annunciato la sospensione notturna dell’erogazione idrica a Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano dalle ore 22 di domenica 7 settembre fino alle ore 6 di lunedì 8 settembre 2025.

La misura si è resa necessaria – spiega la società – a causa di una forte e prolungata riduzione della portata proveniente dai gruppi sorgentizi.

Gli orari indicati corrispondono alla chiusura e riapertura delle condotte principali; tuttavia, gli effetti sulle utenze domestiche potrebbero variare, anche con interruzioni anticipate, in funzione del tempo necessario al riempimento delle reti locali.

Al momento del ripristino, avverte Alto Calore, potranno verificarsi fenomeni di torbidità transitoria dell’acqua, di breve durata e senza conseguenze sulla potabilità. Si consiglia in ogni caso di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Gli utenti saranno aggiornati tramite il sito aziendale www.altocalore.it e i canali social della società. Per esigenze urgenti è attivo il numero verde 800 954 430.