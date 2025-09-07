Quadrelle: nuovo intervento di disinfestazione l’8 settembre

Il Comune di Quadrelle (Provincia di Avellino) ha reso noto che questa notte, lunedì 8 settembre 2025, a partire dalle ore 4:00 del mattino, sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.
L’operazione, mirata a contrastare la diffusione di insetti e parassiti (zanzare, formiche, blatte, ratti e altri infestanti), verrà eseguita dalla ditta CIDAP srl di Prata P.U., incaricata dall’ASL di Avellino.
L’iniziativa si inserisce nelle misure preventive di igiene e sanità pubblica promosse dall’amministrazione comunale per tutelare la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità del paese.
Il sindaco, dr. Simone Rozza, invita la popolazione a collaborare adottando alcune semplici precauzioni durante le ore di trattamento, come:
• evitare di lasciare all’aperto alimenti o indumenti;
• tenere chiuse porte e finestre durante l’intervento;
• non lasciare animali domestici in spazi esterni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Comune di Quadrelle.