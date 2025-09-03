La 12ª Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella: un viaggio tra sapori, tradizione e cultura

Avella, splendida cittadina ai piedi del Partenio, torna ad accogliere cittadini e visitatori con uno degli eventi più attesi dell’autunno: la 12ª Sagra della Castagna e della Nocciola, organizzata dall’Associazione Socio-Culturale I Rami del Melo con il patrocinio del Comune di Avella.

Date da segnare

L’evento si terrà nei due weekend di ottobre 2025:

• 10, 11 e 12 ottobre

• 17, 18 e 19 ottobre

Un’occasione imperdibile per vivere sei giornate all’insegna della tradizione, dei sapori tipici e della convivialità.

I protagonisti: castagne e nocciole

Castagne e nocciole, prodotti simbolo di Avella, saranno i grandi protagonisti della festa. Due eccellenze che raccontano la storia agricola e gastronomica del territorio, trasformate in piatti tipici, dolci, liquori e specialità da gustare nelle caratteristiche bancarelle.

Non solo cibo, ma anche cultura e natura: Avella, definita “città d’arte”, vanta un patrimonio archeologico e storico che arricchisce l’esperienza dei visitatori.

Tradizione e folklore

La sagra non è solo gusto, ma anche spettacolo: musica popolare, balli, rievocazioni e stand artigianali renderanno unica l’atmosfera. Tra i simboli della manifestazione non può mancare il cinghiale, protagonista di tante ricette tradizionali della cucina locale.

Come partecipare

Gli espositori e i produttori locali hanno tempo fino al 15 settembre 2025 per inviare il modulo di partecipazione e portare i propri prodotti alla Sagra, contribuendo così a valorizzare le eccellenze del territorio.

Contatti e informazioni

Per info e adesioni:

• Tel: 320 555 33 95 – 328 103 66 97

• WhatsApp: 320 555 33 95

• Sito: www.iramidelmelo.it

• Facebook: I Rami del Melo

Un appuntamento che unisce gusto, cultura e tradizione. La Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio viaggio nelle radici e nell’identità di un territorio che ha tanto da raccontare.