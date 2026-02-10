Irpinia, nuova perturbazione in arrivo: mercoledì all’insegna di nuvole e piogge sparse

L’Irpinia si prepara a una nuova fase di instabilità atmosferica dopo una giornata caratterizzata da condizioni variabili e da precipitazioni locali. Nelle prossime ore è infatti previsto il transito di una nuova perturbazione che porterà un progressivo aumento della nuvolosità e fenomeni piovosi diffusi, in attesa di un peggioramento ancora più marcato previsto per la giornata di giovedì.

Per mercoledì 11 febbraio 2026 le previsioni indicano un cielo generalmente molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno inizialmente sporadiche, ma tenderanno a intensificarsi nel corso del pomeriggio, quando i rovesci potranno risultare a tratti più consistenti soprattutto nelle aree prossime ai principali rilievi montuosi del Partenio e dei Picentini. I settori più orientali della provincia potrebbero invece essere interessati solo marginalmente dai fenomeni.

Le temperature minime sono attese in lieve aumento, mentre i venti soffieranno moderati con locali rinforzi: inizialmente dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da ovest nel corso della giornata.

Il quadro meteorologico resterà quindi improntato a una marcata variabilità, preludio a un ulteriore peggioramento atteso nelle 24 ore successive.