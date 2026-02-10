Coppa Italia shock al Maradona: il Como elimina il Napoli ai rigori, decisivo l’errore di Lobotka

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari firmato da Baturina e Vergara, la sfida si decide ai calci di rigore: i lariani vincono 8-7 e conquistano la semifinale contro l’Inter.
Serata amara per il Napoli, che saluta la Coppa Italia al termine di una maratona infinita dal dischetto. Al “Maradona” il Como compie l’impresa, imponendosi 8-7 dopo i calci di rigore e conquistando una storica semifinale contro l’Inter.
La partita si accende nel primo tempo con il vantaggio ospite: al 39’ Baturina trasforma il calcio di rigore che porta avanti i lombardi. Il Napoli reagisce subito a inizio ripresa e trova il pareggio con Vergara, bravo a ristabilire l’equilibrio al 47’.
Gli azzurri spingono, il Como resiste e trascina la sfida ai calci di rigore, dove emerge la maggiore precisione dei lariani. Decisivi il portiere Butez, autore di interventi fondamentali, e l’errore dal dischetto di Lobotka, neutralizzato proprio dall’estremo difensore ospite, che consegna al Como la qualificazione.
Per il Napoli resta la delusione di una gara combattuta e dominata a tratti, ma sfuggita nella lotteria finale; il Como invece scrive una pagina storica della propria stagione.
TABELLINO
NAPOLI-COMO 7-8 dcr (1-1 al 90’)
Marcatori: 39’ rig. Baturina (C), 47’ Vergara (N)
Sequenza rigori:
Da Cunha (C) gol, Politano (N) gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) fuori, Baturina (C) gol, Spinazzola (N) gol, Perrone (C) parato, Alisson Santos (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutierrez (N) gol, Kempf (C) gol, Lobotka (N) parato.
NAPOLI (3-4-2-1):
Milinkovic-Savic; Beukema (59’ Politano), Rrahmani, Juan Jesus;
Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Olivera (59’ Spinazzola);
Giovane (59’ Alisson Santos), Vergara (74’ Gutierrez);
Hojlund (74’ Lukaku).
Allenatore: Conte.
COMO (4-2-3-1):
Butez; Smolcic, Ramon (53’ Kempf), Diego Carlos, Valle;
Perrone, Sergi Roberto (66’ Da Cunha);
Addai (66’ Rodriguez), Nico Paz (82’ Vojvoda), Baturina;
Caqueret (53’ Douvikas).
Allenatore: Fabregas.
Arbitro: Manganiello
Ammoniti: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)
Espulsi: nessuno