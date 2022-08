IRPINIA. Camion che trasporta angurie sbatte contro un muro, conducente in ospedale

E’ in corso di ultimazione un intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che trasportava angurie, il quale sulla SS 7, nel territorio del comune di Lioni, al bivio con Teora, sbandava e urtava violentemente il muro che delimita la strada. Il conducente di anni 54 originario di Mugnano di Napoli, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il pesante automezzo è stato messo in sicurezza.