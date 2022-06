NOLA. Comunali 2022. Iovino (M5S): “Nola, un progetto credibile per il rilancio della città”

Il deputato a margine dell’incontro con i candidati alle amministrative con Conte e Di Maio

“Con un progetto credibile, un uomo che abbia le capacità umane e professionali per interpretarlo al meglio e una squadra competitiva e valida, possiamo finalmente fare di Nola un territorio che faccia da volano per il rilancio dell’intero comprensorio. Con il presidente Giuseppe Conte, il ministro Di Maio, il candidato sindaco Carlo Buonauro, i nostri attivisti e i portavoce a ogni livello istituzionale, oggi abbiamo dato un segnale forte dell’impegno che abbiamo messo in campo per questa città e per questa terra. Nola non sarà più l’epicentro del famigerato “triangolo della morte”. Vogliamo riappropriarci del verde pubblico, valorizzare parchi e spazi verdi. Qui abbiamo una tra le più belle e più grandi piazze al mondo, piazza d’Armi. Abbiamo la tradizione dei Gigli di Nola, patrimonio Unesco. Il nostro impegno sarà quello di rendere questa città sempre più ricca, sicura e attrattiva. Un risultato che possiamo conseguire lavorando uniti e superando ogni divisione”. È quanto ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, a margine dell’incontro con i candidati alle amministrative con il capo politico del M5S Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, portavoce e attivisti del territorio.

