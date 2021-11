“ IO HO IL DIRITTO DI ESSERE UN BAMBINO”

Ogni bambino ha il diritto di vivere l’infanzia con tutte le sue imprevedibili e meravigliose sfumature. Consapevoli di questa grande verità, anche quest’anno il Gruppo Aido Nola-Cimitile, L’ASSOCIAZIONE ALBA di Brusciano, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Giulia, porta avanti il progetto GIOCA ANCORA. L’obiettivo è quello di raccogliere giocattoli che altri bambini non usano più per donarli a bambini che abitano nelle case famiglia dell’area nolana e nell’istituto ICAM di Lauro, così da far vivere anche a loro la magica atmosfera del Natale.

Si, perché i bambini delle case famiglia non sanno cosa sia quello che altri comunemente chiamano NATALE; per loro, spesso, esso si trasforma in un periodo in cui si avverte il senso di diversi.

Ma dato che nessuno DEVE sentirsi diverso a questo mondo, regalate la spensieratezza ai veri protagonisti del Natale e immaginate il sorriso nei loro occhi quando avranno tra le mani quello che per tanti è un semplice giocattolo ma che per loro è la chiave per la felicità.

Per aderire al progetto contattate la sede AIDO NOLA – CIMITILE al 3473308599 o l’associazione Alba al 3333186532/ 08118823792.

