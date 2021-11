CASSANO IRPINO. “Aldo Moro nella storia della Repubblica”

Il M.A.P.S. (Movimento attivo politico e sociale ) e il Centro Studi “Fiorentino Sullo” organizzano per sabato 13 Novembre dalle ore 15.30 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Cassano Irpino un convegno sulla figura di Aldo Moro nella storia della Repubblica.

L’iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri dedicati all’approfondimento delle principali figure politiche della prima parte della repubblica.

In un periodo storico caratterizzato da una forte disaffezione nei confronti della politica e da una scarsa partecipazione dei giovani alla vita pubblica, l’intento degli organizzatori sarà quello di analizzare e recuperare in funzione non meramente retorica le grandi culture politiche del secolo scorso e porre l’accento sulle diversità esistenti e tangibili che vi erano tra le diverse scuole di pensiero.

Il convegno di sabato si pone l’obiettivo di analizzare la figura dello statista pugliese, ripercorrendo le diverse stagioni di cui è stato protagonista: al centro del dibattito il pensiero politico e l’eredità intellettuale dello statista.

Introducono: Louis Stanco (Segretario di M.A.P.S.) e Roberto Sullo (Coordinatore Centro Studi “Fiorentino Sullo”).

Intervengono: Marco Follini (già Vicepresidente del Consiglio dei Ministri) e Ciriaco De Mita (già Presidente del Consiglio dei Ministri e segretario della D.C.)

Modera: Antonio Fondaco (Presidente di M.A.P.S.)

L’accesso sarà consentito ai soli possessori di Green Pass, secondo le normative vigenti.

