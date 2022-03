INCIDENTE A16 TUFINO- NOLA. Il bilancio è di un 40enne morto e 8 feriti

Una persona è morta e otto sono rimaste ferite nel tragico incidente stradale avvenuto questa sera, venerdì 25 marzo 2022 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Tufino e Nola. Il sinistro è avvenuto in seguito a un tamponamento che aveva determinato rallentamenti in direzione del capoluogo partenopeo. Sul posto sono intervenuti per competenza gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, guidati dell’ispettore Oreste Bruno, oltre a diverse ambulanze del 118. Gli agenti hanno subito provveduto a chiudere l’autostrada per mettere in sicurezza la zona, per evitare guai maggiori. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino per liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli e diversi carroattrezzi. Per un 40enne della provincia di Napoli non c’è stato nulla da fare. Chiusa al traffico la corsia in direzione del capoluogo campano. Gli agenti della Polstrada hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro, oltre ad occuparsi di disciplinare il traffico. Un lavoro impegnativo per la Sottosezione Avellino Ovest della Polizia Stradale, all’opera per ore.

