Contrada (Av): Domenica 13 Aprile si scrive la Storia con lo Spareggio al Vertice tra il CONTRADAFORINO e la Gaspare Cervinara per il passaggio in Prima Categoria.

Tutto in 90 minuti. È questo che cerca , e che cercherà la Storia calcistica di Contrada e Forino agli intrepidi atleti del CONTRADAFORINO società calcistica della Seconda Categoria Girone E domenica 13 Aprile per scrivere qualcosa che sicuramente rimarrà negli annali calcistici locali. Ed infatti che in questo giorno a Contrada al Wolwes Stadium , alle ore16.00 andrà in scena l’ultima giornata di questo girone la quale vedrà la sfida al vertice tra Capolista GASPARE TADDEO CERVINARA ed il CONTRADAFORINO di mister Pellino ad appena un punto di distanza: la capolista a 58 e gli atleti Gialloneri contraforinesi a 57 punti. Una sfida al cardiopalma dove davvero si potrebbe cambiare il corso calcistico di queste due comunità vicinissime ed accomunate da sentimenti, tradizioni, dal cuore , dalla Storia, ora dal Calcio come anche in passato che alcuno e nessuno potrà mai separare. Contrada e Forino si uniscono, si sono unite, si uniranno: lo faranno sempre per arrivare ad obiettivi comuni, obiettivi di gente , persone , comunità , cittadini ed in questo caso calcistici come un segno di slancio , speranza, unione sociale, comunione di intenti di territori vicini , amici , che cercano qualcosa di importante, ora nel Calcio, ora in destini difficilmente separabili. E Domenica 13 Aprile questo sarà al Wolwes Stadium di Contrada , dove atleti di Contrada e di Forino, o viceversa si caleranno in un’ arena infuocata pronti a suggellare l’orgoglio di questi due territori vicinissimi i quali col trepidante calore del loro pubblico saranno una cosa sola, un solo spasmo, una sola emozione e che spereranno, agogneranno la vittoria finale di questo entusiasmante campionato di Seconda Categoria . Daniele Biondi