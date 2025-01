Nola 1925 in finale di Coppa Italia: un tris alla Sessana per festeggiare il Centenario

Nel giorno in cui si celebra il centenario del Nola 1925, i bianconeri regalano ai loro tifosi una serata memorabile conquistando la finale di Coppa Italia grazie a un rotondo 3-0 contro la Sessana. Forti del 2-1 dell’andata, i ragazzi di mister Karel Zeman hanno affrontato la semifinale di ritorno con determinazione, riuscendo a chiudere la pratica nel secondo tempo dopo un primo tempo equilibrato.

Una partita combattuta su un campo difficile

La Sessana, davanti al proprio pubblico a Sessa Aurunca, ha cercato fin dai primi minuti di ribaltare il risultato dell’andata. I padroni di casa hanno provato a sorprendere il Nola con un pressing alto e qualche iniziativa offensiva, ma la difesa bianconera ha resistito. La prima occasione della gara è per il Nola: al 18’, Melillo tenta un tiro insidioso, ma Scolavino si supera con un intervento decisivo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con le squadre che si annullano a vicenda. Nel secondo tempo, però, il Nola cambia marcia e inizia a rendersi pericoloso. Al 55’, una spettacolare semirovesciata di Varsi sfiora la traversa, mandando in apprensione la retroguardia della Sessana.

Il Nola rompe gli equilibri

La gara si sblocca al 79’: una palla in profondità trova Filosa, il cui tiro viene respinto da Scolavino; sulla ribattuta, Varsi non perdona e porta in vantaggio i bianconeri. La Sessana prova a reagire, ma al 91’ arriva il colpo del definitivo ko. Su calcio d’angolo, Liccardi anticipa tutti e di testa sigla il 2-0. Nel recupero, il Nola arrotonda ulteriormente il risultato con Dell’Orfanello, che insacca sotto la traversa dopo un elegante scambio in area.

Un regalo per il Centenario

Al triplice fischio è festa grande per i bianconeri, che conquistano la finale di Coppa Italia e regalano ai tifosi un successo dal sapore speciale proprio nel giorno del Centenario.

Le dichiarazioni del post-partita

Soddisfatto mister Karel Zeman, che ha dichiarato: “Nel secondo tempo la squadra ha giocato con più fluidità. Stiamo lavorando bene, migliorando la condizione atletica e tattica. È una vittoria importante per i nostri tifosi e per una società che oggi celebra una giornata storica.”

Il presidente Giuseppe Langella ha sottolineato l’importanza del traguardo: “Onorato di essere presidente nell’anno del Centenario. Abbiamo giocato su un campo difficile, ma abbiamo portato a casa un grande risultato. Questo è il nostro regalo ai tifosi in un giorno così speciale.”

Anche il Direttore Generale Antonio Governucci ha espresso soddisfazione: “Abbiamo raggiunto il primo obiettivo della stagione. Ora puntiamo a vincere la Coppa, ma senza trascurare il campionato, dove siamo ancora in corsa.”

Il Direttore Sportivo Ciro Raimondo ha aggiunto: “Per me, da ex capitano, è un onore contribuire a questo successo. Ora pensiamo alla finale, ma abbiamo il dovere di competere anche in campionato.”

Verso la finale

Con questo successo, il Nola 1925 approda in finale di Coppa Italia, dove affronterà la Polisportiva Santa Maria. Una sfida che si preannuncia entusiasmante e che potrebbe regalare alla società un altro trofeo in un anno già ricco di significati.