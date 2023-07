“Iliade, la guerra di Troia”. Lo spettacolo sfrutterà la cornice del maestoso Anfiteatro Romano di Avella

Ispirato ai poemi del ciclo omerico, lo spettacolo racconta la guerra di Troia attraverso la ricostruzione data da Andromaca, moglie di Ettore, un attimo prima della sua cattura: stringendo tra le braccia il figlio, in una Troia che già brucia nelle fiamme Achee, Andromaca racconta di Paride ed Elena, dell’odio di Menelao, di Achille e della sua ira funesta, di suo marito Ettore, di Priamo, delle grandi battaglie e degli eroi immortali.

Ma è, sopra ogni altra cosa, una storia di uomini. Una storia di carne e sangue e quindi anche di cuori che battono, di tradimenti, di valori.

Gli episodi prendono corpo, rappresentati dagli attori mentre la protagonista parla. Parla da principessa, da donna e da madre. E offre una lettura dell’Iliade fedele e al contempo moderna. Lo spettacolo sfrutterà la cornice del maestoso Anfiteatro Romano di Avella, rendendolo ambiente onirico e al contempo emozionale, in cui gli spettri di un passato, evocato dalla protagonista, prenderanno corpo. E’ da queste pietre e dalle note una ninna nanna, che riemergeranno antichi amori e congiure, duelli e morti.

“L’Iliade” sfrutta la semplicità della messa in scena per permettere allo spettatore di vivere a pieno i duelli degli eroi e i tormenti dei protagonisti: il pubblico si trova ad essere compagno di viaggio degli attori che cambieranno forma, interpretando i personaggi più noti dell’opera omerica.

Produzione: Il Demiurgo

Drammaturgia: Franco Nappi Daniele Acerra Regia: Franco Nappi

Con:

Chiara Vitiello Franco Nappi Valerio Lombardi Marco Serra

Costumi e Scenografia

Filomena Mazzocca & Mario Serra da una foto di Alessandro Calamo

Lo spettacolo è inserito all’interno del festival “I Racconti di Dioniso”.