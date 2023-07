Montoro (AV) – Dieci giorni di chiusura per il bar teatro di rissa.

Lo scorso mese di giugno un bar di Montoro è stato teatro di un grave episodio di violenza che aveva visto un gruppo di persone (tra cui soggetti già noti alle Forze

dell’Ordine) protagonisti di una furibonda lite. Successivamente alle denunce per la rissa, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno avanzato una proposta di chiusura del locale ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Il Questore di Avellino, concordando con quanto evidenziato, ha quindi disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni, a partire da oggi 6 luglio.

Quello del 12 giugno è solamente l’ultimo di una serie di episodi avvenuti all’interno o nelle immediate adiacenze del locale che hanno portato a ravvisare una pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Svariati, infatti, sono stati gli interventi dei Carabinieri per liti e per altri fatti reato.

Il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale conferma la massima attenzione da parte delle Forze dell’Ordine nell’evitare che i locali pubblici diventino luogo di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati con riflessi negativi sull’ordine e la sicurezza pubblica.