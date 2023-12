Il Prof. Gerardo Magliacano riceverà il Premio Binews 2023 al Teatro Colosseo di Baiano

Il prossimo 30 dicembre 2023, il Teatro Colosseo di Baiano si prepara a essere il palcoscenico di un evento straordinario: la consegna del Premio Binews 2023 al Prof. Gerardo Magliacano, docente di Storia e Letteratura. La cerimonia, iniziativa di riconoscimento organizzata da Binews, si svolgerà alle 20:30 e promette di essere un momento memorabile per celebrare il contributo eccezionale del Prof. Magliacano al mondo accademico e letterario.

Nato e cresciuto a Salerno nel 1974, il Prof. Magliacano ha percorso una carriera straordinaria, laureandosi in Lettere e Filosofia presso l’Università di Salerno. Con oltre un decennio di esperienza nell’insegnamento delle discipline umanistiche, ha dedicato la sua vita professionale a condividere la sua passione per la storia e la letteratura con gli studenti.

La sua storia professionale lo ha portato a lavorare in Lombardia, dove ha anche pubblicato le sue prime opere. Nel 2014, ha preso la decisione significativa di trasferirsi in Campania, abbracciando la sua Terra Felix e collaborando con la comunità locale per contribuire alla crescita culturale della regione.

In qualità di scrittore e saggista, il Prof. Magliacano ha dato vita a opere di grande risonanza, tra cui saggi di filosofia della canzone come “Vasco. L’ultimo poeta male-detto” e “Generazione di Suonati. La Cultura gira in-formato mp3.” Il suo impegno nella lotta contro le mafie si riflette nei suoi lavori, come nel romanzo d’inchiesta storica intitolato “Santa Escort. La ‘Matria’ degli italiani,” dove l’autore affronta tematiche delicate e importanti.

Il professore ha anche dimostrato il suo impegno sociale attraverso progetti come “Il mondo salvato dall’Adolesce(ME)nza,” in collaborazione con AMREF, che ha contribuito alla costruzione di un pozzo in Tanzania. Altri progetti, come “MeLo aDotto” per la riforestazione e l’associazione (R)Esistenza anticamorra di Scampia, testimoniano il suo costante desiderio di fare la differenza nella società.

Con il suo romanzo d’inchiesta “I MALI DEL SUD,” uscito nel dicembre 2022, Magliacano continua a sfidare le criticità del Meridione e ad affrontare la questione della Sudditudine. La prefazione di Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia presso l’UNICAL, conferisce un ulteriore riconoscimento all’importanza di questo lavoro.

Il Premio Binews 2023 è un tributo al Prof. Gerardo Magliacano per la sua dedizione, il suo impegno e la sua straordinaria contribuzione alla cultura e alla lotta contro le ingiustizie sociali. La cerimonia di consegna sarà un’occasione speciale per celebrare il talento e la passione di questo illustre accademico e scrittore.