Il museo Capodimonte inaugura “Metamorfosi”: il viaggio visionario di Bertozzi & Casoni tra porcellane, storia e contemporaneità.(foto)

È stata inaugurata a Capodimonte la mostra “Metamorfosi”, dedicata al lavoro innovativo e sorprendente del duo artistico Bertozzi & Casoni, a cura di Eike Schmidt e Diego Galizzi. Un percorso espositivo che mette in dialogo la grande tradizione della porcellana e gli ambienti storici della Reggia, creando un intreccio affascinante tra passato e presente.

La mostra, visitabile fino al 26 aprile 2026, si snoda negli Appartamenti Reali al primo piano del Museo, dal Salottino Pompeiano fino alla sala che precede il Salone delle Feste. Un contesto ricco di storia che amplifica il carattere evocativo delle opere in esposizione.

Il ritorno a Capodimonte dopo oltre quarant’anni

Giampaolo Bertozzi (1957) e Stefano Dal Monte Casoni (1961–2023) sono considerati tra i protagonisti più originali della scultura contemporanea. La loro ricerca artistica, centrata sulla sperimentazione della ceramica e della porcellana, affonda le radici proprio a Capodimonte: fu infatti la celebre mostra Civiltà del Settecento, nel 1980, a ispirare il loro primo incontro con l’arte partenopea del Settecento.

Oggi, a più di quattro decenni da quel momento decisivo, gli artisti tornano nella Reggia con 18 opere, tra prestiti da collezioni private e lavori inediti concepiti appositamente per l’occasione. Il risultato è un itinerario che riflette sulle possibilità della materia, sulle sue trasformazioni e sulle sue contraddizioni, caratteristiche che hanno reso celebre il linguaggio visivo di Bertozzi & Casoni.

Un dialogo tra Reggia e contemporaneo

“Metamorfosi” mette in scena un continuo scambio tra la storia della porcellana, simbolo dell’eccellenza di Capodimonte, e l’approccio ironico, talvolta provocatorio, del duo artistico. Le opere, con la loro capacità di trasformare l’oggetto quotidiano in scultura e allegoria, si integrano negli ambienti museali creando un racconto a più strati, fatto di rimandi, citazioni, tensioni e cortocircuiti visivi.

Il percorso permette così al visitatore di immergersi in un viaggio che parla di tradizione, sperimentazione e metamorfosi della materia, offrendo una nuova chiave di lettura della Reggia e del suo patrimonio.

Per ulteriori informazioni sulla mostra: capodimonte.cultura.gov.it