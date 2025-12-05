Possente anticiclone africano in arrivo: da inizio settimana temperature in forte aumento

Una nuova fase meteo è alle porte: da inizio settimana l’Italia sarà interessata da un potente anticiclone di matrice africana, destinato a riportare stabilità e un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese.

Secondo le elaborazioni dei modelli meteorologici, la struttura anticiclonica avanzerà rapidamente dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, andando a consolidarsi sull’Italia già nelle prime ore della settimana. L’azione dell’anticiclone favorirà cieli sereni o poco nuvolosi e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche dopo i recenti passaggi perturbati.

Temperature sopra la media stagionale

Il fenomeno più evidente sarà l’aumento termico:

• valori massimi superiori alle medie del periodo,

• picchi localmente oltre i 20°C nelle regioni centro-meridionali,

• clima più mite anche al Nord, specie nelle aree pianeggianti.

Si tratta di un’anomalia significativa per il periodo, resa possibile dalla risalita di masse d’aria calda provenienti dal Sahara.

Stabilità e inversioni termiche

L’anticiclone porterà anche:

• assenza di precipitazioni per diversi giorni,

• possibili inversioni termiche, con foschie o nebbie nelle prime ore del mattino in pianura,

• aria più secca e limpida in quota.

La stabilità atmosferica potrà favorire l’accumulo di inquinanti nelle grandi aree urbane.

Durata dell’ondata anticiclonica

Al momento, gli esperti prevedono che l’anticiclone possa mantenersi sull’Italia per buona parte della settimana, con solo lievi disturbi marginali. Un eventuale cambiamento del quadro meteorologico potrebbe arrivare più avanti, con il ritorno di correnti più instabili dal Nord Atlantico.