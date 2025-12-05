Altavilla Irpina (AV) – Il 13 dicembre la terza edizione di “Pagine di Passione”.

Si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Comune di Altavilla Irpina, la terza edizione del Premio Letterario “Pagine di Passione”, appuntamento che conferma l’impegno di Altavilla nella valorizzazione della cultura e della produzione letteraria contemporanea.

Il Premio, diretto da Marco Garavaglia e promosso dal Comune di Altavilla Irpina nell’ambito del progetto finanziato con delibera Cipess n. 70/2024 – Accordo per la Coesione della Regione Campania, nasce per riconoscere opere che indaghino le passioni umane attraverso linguaggi e prospettive diverse. Un’identità culturale che trova radici nel legame storico del paese con Giovanni Verga, che qui ambientò il romanzo “Il marito di Elena”, lasciando un’impronta profonda nella memoria letteraria del territorio.

L’edizione 2025 premia due autori di primo piano. Giovanni Grasso, giornalista e consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica, porta al Premio “L’amore non lo vede nessuno”, mentre Enzo Amendola, parlamentare ed esperto di relazioni internazionali, sarà premiato per “L’Imam deve morire”. Due firme autorevoli, provenienti da percorsi diversi ma unite da una lunga consuetudine con il mondo della scrittura e dell’analisi.

Il programma della serata prevede i saluti istituzionali, il dialogo tra Giovanni Grasso e Vittorio Tomasone, e quello tra Enzo Amendola e Marco Garavaglia. Gli intermezzi musicali saranno eseguiti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Cosimo Caruso”, prima della proclamazione ufficiale e della consegna dei premi. A concludere l’evento, l’intervento del primo cittadino Mario Vanni. (Andrea Squittieri)