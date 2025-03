Il Mago del Pallone e il Rito Salva-Classifica: L’Inchiesta di Striscia la Notizia su una squadra del Mandamento

Questa sera a *Striscia la Notizia* andrà in onda un’inchiesta che ha dell’incredibile. Luca Abete ha smascherato un presunto “mago del pallone” pugliese, il quale avrebbe chiesto **5.000 euro** per assicurare la salvezza di una squadra di calcio del Mandamento baianese attraverso riti esoterici. Non si tratta di una scommessa sportiva, ma di un vero e proprio rituale che, secondo il sedicente mago, sarebbe in grado di scalare le classifiche e ribaltare il destino delle squadre in difficoltà.

Per testare l’efficacia di questa pratica, il noto inviato di *Striscia* ha scelto una squadra del *mandamento bayanese*, in grande difficoltà nel campionato. Fingendosi un calciatore disperato in cerca di un miracolo sportivo, Abete si è recato dal mago, presentandosi con tanto di divisa e pallone. Tuttavia, la reazione del guaritore calcistico non è stata delle migliori: di fronte all’insistenza dell’inviato, la situazione è rapidamente degenerata.

Le immagini del servizio di questa sera promettono di rivelare tutti i dettagli di questo curioso caso, mostrando fino a che punto alcuni siano disposti a spingersi pur di promettere l’impossibile nel mondo del calcio. Appuntamento su *Striscia la Notizia* per scoprire come è andata a finire questa bizzarra vicenda.