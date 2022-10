Il liceo statale “E. Medi” vince l’Hackathon regionale Hhubsteam e vola alla gara nazionale.

Il Liceo “E.Medi” di Cicciano, nella giornata del 28 ottobre 2022, è stato premiato alla finale regionale dell’Hackathon Hubsteam per aver presentato il miglior progetto in termini di originalità e fattibilità sul tema: “Come vi immaginate la vostra scuola del futuro, con l’integrazione delle tecnologie e uno sguardo alla sostenibilità?”

Alla competizione regionale, che si è tenuta nell’ambito dell’innovativo Progetto Hubsteam finanziato dal Miur, per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative STEAM con l’utilizzo di tecnologie digitali, hanno partecipato 12 Team di tutta la regione, provenienti dalle scuole aderenti, tra le quali il Liceo “E.Medi” di Cicciano.

Un vero e proprio successo per gli studenti del Liceo Medi, che con bravura e competenza hanno saputo presentare un progetto innovativo per migliorare la loro scuola e tutte le scuole che adottano l’idea. I ragazzi, in seguito ad un percorso di formazione iniziato nell’anno scolastico 2021/22, hanno mostrato conoscenze, abilità e competenze nel campo del digitale e dell’innovazione tecnologica, non trascurando l’aspetto legato alla sostenibilità e alla fattibilità dell’idea.

In una giornata impegnativa si sono resi protagonisti presentando la loro sturt-up, diventando i vincitori regionali e guadagnandosi la partecipazione alla Gara Nazionale che si terrà a Lucca nel mese di dicembre.

Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra tra 10 ragazzi delle classi 5AT e 5DS (De Riggi Michele, Liguori Antonio, Liguori Domenico, Napolitano Raffaele, Mutascio Francesca, Somelli Giulia, Trinchese Rossella, Napolitano Aurora, Luigi Napolitano e Foglia Rosanna) e le loro docenti tutor, prof.ssa Loreta Lembo e Francesca Scotti, le quali hanno guidato gli alunni in questo percorso di grande crescita formativa. Il tutto è stato reso possibile grazie alla disponibilità della Dirigente dell’ istituto prof.ssa Anna Iossa, che punta, per il suo Liceo, alla realizzazione di progetti sempre più coinvolgenti e stimolanti, attraverso percorsi che promuovano il protagonismo degli studenti, l’apprendimento attivo e cooperativo e lo sviluppo di competenze trasversali, per una scuola aperta al territorio e all’innovazione!