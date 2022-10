Officina Giovani Aree Interne Campania: evento 5 Novembre, Cesinali (AV)

Officine Giovani Aree Interne Campania dà il via ad una serie di incontri itineranti che saranno occasione di confronto e di conoscenza per la costruzione di policy dei giovani per lo sviluppo delle aree interne della Regione Campania. L’obiettivo è quello di creare uno spazio di confronto allargato per fare sintesi delle voci protagoniste dei territori, creare nuove sinergie e costruire modalità di dialogo durature e solide con le istituzioni e amministrazioni competenti in materia aree interne al fine di influenzare le politiche giovanili e la spesa dei fondi destinate alla aree interne.

La prima tappa è prevista per il giorno 5 novembre 2022 presso il Centro di aggregazione di Villa San Nicola, Cesinali (AV). I lavori inizieranno alle ore 15:00 e si concluderanno alle ore 17:30. Dopo una breve presentazione degli esiti del percorso OGAI Nazionale che ha visto interessate, nella scrittura di 15 proposte, più di 400 giovani realtà delle aree interne di tutta Italia, ci focalizzeremo sui contributi provenienti dalla Campania e lavoreremo su priorità e contenuti per declinare le proposte nella specificità delle aree interne campane.

Per partecipare all’evento, compila questo form!

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a officinesnai@officinecoesione.it.

OGAI Campania promuove attivamente la partecipazione dei giovani nelle fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne in Campania e attraverso eventi territoriali restituisce una mappatura di giovani realtà per lo scambio di idee, pratiche e soluzioni.

OGAI Campania nasce con l’obiettivo di tradurre nella specificità regionale e in quelle territoriali le 15 proposte di policy esito del percorso nazionale di Officina Giovani Aree Interne, iniziativa a supporto del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), nell’ambito di Officine Coesione, progetto del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto Officina Giovani Aree Interne nel 2021 ha coinvolto in un processo partecipativo oltre 400 associazioni, attivisti, operatori economici e dei servizi e ricercatori under 40 che operano nelle aree interne.