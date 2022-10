AVELLA. Il consigliere comunale Pellegrino Vittoria ripulisce l’aiuola e annuncia: “Da oggi farò opposizione da solo”

Sono anni che la famiglia Vittoria si prende cura di due aiuole presenti nelle rotatorie avellane, ovvero quella nei pressi del cimitero e quella nelle vicinanze dell’anfiteatro e in vista delle ricorrenze dei morti sono iniziati i lavori di abbellimento. Ad occuparsi è lo stesso consigliere comunale Pellegrino Vittoria che ha provveduto alla sistemazione delle stesse iniziando da quella di via Pace. Lo stesso consigliere di opposizione nei giorni scorsi durante una visita al cimitero ha con forza chiesto al primo cittadino di provvedere a fare ripulire lo stesso in vista della ricorrenza dei defunti. Per questo motivo ringrazia personalmente il primo cittadino avellano Vincenzo Biancardi per aver ascoltato le sue lamentele e fatto provvedere a dare maggiore decoro al luogo sacro. Vittoria ha anche annunciato alla nostra redazione che dopo una pausa di riflessione di un anno inizierà di nuovo una opposizione costruttiva e da solo, visto il mancato coinvolgimento della capogruppo Chiara Cacace di “Cambia Avella” a quelle che sono le iniziative politiche. “Non è possibile che non mi vengano girate o tanto meno informato delle varie delibere comunali adottate dall’amministrazione da parte della nostra capogruppo e debba provvedere a recarmi personalmente al Comune per prenderne visione, stando così le cose vuol dire che da oggi farò tutto da solo”. Una considerazione quella del consigliere Vittoria che non è nuova, anche in passato, nella precedente consiliatura, c’era stato qualche screzio con il suo gruppo. Vedremo nelle prossime settimane cosa cambierà tra le file dell’opposizione.